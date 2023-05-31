Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российская группа Yadro представила свой первый планшет

Короткая ссылка
Российская группа компаний Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T.
Российская группа Yadro представила свой первый планшет

Об этом информирует РИА Новости.

«Kvadra_T работает на базе собственной операционной системы Kvadra OS», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной ОС «Аврора».

Отмечается, что стоимость устройства будет составлять 40 тысяч рублей.

Ранее московская компания «Диагностика-М», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», начала выпуск пилотной версии досмотровой установки с искусственным интеллектом.

В конце прошлого года Белоруссия запустила массовое производство первых отечественных ноутбуков H-book MAK4.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить