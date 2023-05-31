Российская группа Yadro представила свой первый планшет
Об этом информирует РИА Новости.
«Kvadra_T работает на базе собственной операционной системы Kvadra OS», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной ОС «Аврора».
Отмечается, что стоимость устройства будет составлять 40 тысяч рублей.
Ранее московская компания «Диагностика-М», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», начала выпуск пилотной версии досмотровой установки с искусственным интеллектом.
В конце прошлого года Белоруссия запустила массовое производство первых отечественных ноутбуков H-book MAK4.