Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство инновационных интроскопов

Московская компания «Диагностика-М», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», начала выпуск пилотной версии досмотровой установки с искусственным интеллектом (ИИ). Речь об оборудовании, которое применяют в аэропортах, на вокзалах и в прочих общественных местах для проверки содержимого сумок и багажа.

Это собственная разработка предприятия, пишет kp.ru.

Интроскоп, работающий на базе искусственного интеллекта, способен распознавать внешние контуры предметов, их содержимое, а также отдельные фрагменты запрещённых вещей, если их пытаются пронести в разобранном виде.

«Разработка не имеет аналогов на российском рынке, а уровень её локализации достигает 100%. В рамках реализации новых проектов на предприятии дополнительно создали 56 рабочих мест», — прокомментировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.