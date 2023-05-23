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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство инновационных интроскопов

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Московская компания «Диагностика-М», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», начала выпуск пилотной версии досмотровой установки с искусственным интеллектом (ИИ). Речь об оборудовании, которое применяют в аэропортах, на вокзалах и в прочих общественных местах для проверки содержимого сумок и багажа.
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство инновационных интроскопов
  • © Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Это собственная разработка предприятия, пишет kp.ru.

Интроскоп, работающий на базе искусственного интеллекта, способен распознавать внешние контуры предметов, их содержимое, а также отдельные фрагменты запрещённых вещей, если их пытаются пронести в разобранном виде.

«Разработка не имеет аналогов на российском рынке, а уровень её локализации достигает 100%. В рамках реализации новых проектов на предприятии дополнительно создали 56 рабочих мест», — прокомментировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.

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