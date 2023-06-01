«Ростелеком»: кабмин России может закупить до 2 млн устройств на «Авроре»

Российское правительство обсуждает с «Ростелекомом» возможность закупки до 2 млн мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора», заявил старший вице-президент компании Кирилл Меньшов.

«Диапазон от полумиллиона до двух миллионов устройств… Года на три, но это очень предварительно… Обсуждается в основном этот диапазон», — цитирует РИА Новости Меньшова.

Он отметил, что всего было произведено более 500 тыс. устройств на основе данной ОС.

В ноябре 2020 года российский лидер Владимир Путин поручил правительству и совместно с «Ростелекомом» «представить предложения о существенном расширении начиная с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы «Аврора», в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях».