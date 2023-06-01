«Ростелеком»: кабмин России может закупить до 2 млн устройств на «Авроре»
«Диапазон от полумиллиона до двух миллионов устройств… Года на три, но это очень предварительно… Обсуждается в основном этот диапазон», — цитирует РИА Новости Меньшова.
Он отметил, что всего было произведено более 500 тыс. устройств на основе данной ОС.
В ноябре 2020 года российский лидер Владимир Путин поручил правительству и совместно с «Ростелекомом» «представить предложения о существенном расширении начиная с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы «Аврора», в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях».