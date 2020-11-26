Путин поручил представить предложения о большем применении ОС «Аврора»

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству и совместно с публичным акционерным обществом «Ростелеком» «представить предложения о существенном расширении начиная с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы «Аврора», в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях».
Путин поручил представить предложения о большем применении ОС «Аврора»
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также поручено «обеспечить дальнейшее использование в государственных органах и бюджетных медицинских и образовательных организациях технических устройств, функционирующих на основе отечественной мобильной операционной системы «Аврора» и закупленных для проведения в 2021 году Всероссийской переписи населения».

Ранее сообщалось, что данные российских операторов сотовой связи будут использованы при проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года.

В некоторых отдалённых и труднодоступных регионах страны она началась 1 октября 2020 года, так как провести там перепись в короткие сроки невозможно. В частности, перепись началась в одном из районов Хабаровского края.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить