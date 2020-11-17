Данные сотовых операторов используют во Всероссийской переписи населения

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Данные российских операторов сотовой связи будут использованы при проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году.
Данные сотовых операторов используют во Всероссийской переписи населения
  • Pixabay

«Начинаем работать с операторами мобильной связи. У нас идёт заключение контракта, эти данные будут использоваться уже на ближайшей переписи в следующем году для оценки численности населения по муниципальным районам и городским округам», — приводит ТАСС слова главы Росстата Павла Малкова.

Малков добавил, что Росстат сейчас завершает разработку концепции использования больших данных сторонних организаций в своей статистике.

Он отметил, что в настоящее время идут эксперименты «с данными кредитных организаций — для анализа уровня доходов граждан и туристических потоков».

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года.

В некоторых отдалённых и труднодоступных регионах страны она началась 1 октября 2020 года, так как провести там перепись в короткие сроки невозможно. В частности, перепись началась в одном из районов Хабаровского края.

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