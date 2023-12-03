Кабмин направит более 473 млн рублей на развитие инфраструктуры Дальнего Востока
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Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.
«На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет дополнительно направлено более 473 млн рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что средства на развитие инфраструктуры будут направлены в Приморский край, Сахалинскую область, Еврейскую автономную область и Чукотский округ.
Ранее стало известно, что российское правительство распространило программу «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону.