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Кабмин направит более 473 млн рублей на развитие инфраструктуры Дальнего Востока

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Правительство России направит более 473 млн рублей на развитие инфраструктуры в четырёх регионах Дальнего Востока.
Кабмин направит более 473 млн рублей на развитие инфраструктуры Дальнего Востока
  • Gettyimages.ru
  • © PavelSinitcyn

Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.

«На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет дополнительно направлено более 473 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства на развитие инфраструктуры будут направлены в Приморский край, Сахалинскую область, Еврейскую автономную область и Чукотский округ.

Ранее стало известно, что российское правительство распространило программу «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону.

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