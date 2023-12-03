Кабмин направит более 473 млн рублей на развитие инфраструктуры Дальнего Востока

Правительство России направит более 473 млн рублей на развитие инфраструктуры в четырёх регионах Дальнего Востока.

Об этом информирует пресс-служба российского кабмина.

«На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет дополнительно направлено более 473 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства на развитие инфраструктуры будут направлены в Приморский край, Сахалинскую область, Еврейскую автономную область и Чукотский округ.

Ранее стало известно, что российское правительство распространило программу «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону.