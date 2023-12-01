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МО: увеличение численности ВС проводится за счёт желающих служить по контракту

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Увеличение численности в Вооружённых силах России проводится поэтапно за счёт желающих проходить военную службу по контракту, сообщило российское Министерство обороны.
МО: увеличение численности ВС проводится за счёт желающих служить по контракту
  • РИА Новости

«Увеличение численности военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счёт граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту», — сказано в заявлении.

1 декабря президент России Владимир Путин установил штатную численность вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Как сообщило Министерство обороны, численность вооружённых сил увеличена на 170 тыс. человек.

Увеличение штатной численности вооружённых сил обусловлено ростом угроз для России, связанных со специальной военной операцией и продолжающимся расширением НАТО, подчеркнули там.

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