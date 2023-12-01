МО: увеличение численности ВС проводится за счёт желающих служить по контракту

Увеличение численности в Вооружённых силах России проводится поэтапно за счёт желающих проходить военную службу по контракту, сообщило российское Министерство обороны.

«Увеличение численности военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счёт граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту», — сказано в заявлении.

1 декабря президент России Владимир Путин установил штатную численность вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Как сообщило Министерство обороны, численность вооружённых сил увеличена на 170 тыс. человек.

Увеличение штатной численности вооружённых сил обусловлено ростом угроз для России, связанных со специальной военной операцией и продолжающимся расширением НАТО, подчеркнули там.