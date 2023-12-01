МО: увеличение численности ВС проводится за счёт желающих служить по контракту
- РИА Новости
«Увеличение численности военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации реализуется поэтапно за счёт граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту», — сказано в заявлении.
1 декабря президент России Владимир Путин установил штатную численность вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
Как сообщило Министерство обороны, численность вооружённых сил увеличена на 170 тыс. человек.
Увеличение штатной численности вооружённых сил обусловлено ростом угроз для России, связанных со специальной военной операцией и продолжающимся расширением НАТО, подчеркнули там.