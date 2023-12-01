МО: увеличение штатной численности ВС обусловлено ростом угроз для России
Увеличение штатной численности вооружённых сил обусловлено ростом угроз для России, связанных со специальной военной операцией и продолжающимся расширением НАТО.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее президент России Владимир Путин установил штатную численность вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
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