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МО: увеличение штатной численности ВС обусловлено ростом угроз для России

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Увеличение штатной численности вооружённых сил обусловлено ростом угроз для России, связанных со специальной военной операцией и продолжающимся расширением НАТО.
МО: увеличение штатной численности ВС обусловлено ростом угроз для России
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин установил штатную численность вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

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