МО: увеличение штатной численности ВС обусловлено ростом угроз для России

Увеличение штатной численности вооружённых сил обусловлено ростом угроз для России, связанных со специальной военной операцией и продолжающимся расширением НАТО.

РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны. Ранее президент России Владимир Путин установил штатную численность вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.