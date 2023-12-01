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МО: существенного увеличения призыва на службу и мобилизации не предусмотрено

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Министерство обороны не планирует существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу в связи с увеличением численности военнослужащих, которые приходят в армию по контракту, сообщило оборонное ведомство. Проведение мобилизации также не предусмотрено, заявило Минобороны.
МО: существенного увеличения призыва на службу и мобилизации не предусмотрено
  • РИА Новости

«Существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — говорится в сообщении.

1 декабря президент России Владимир Путин установил штатную численность вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Как сообщило Министерство обороны, численность вооружённых сил увеличена на 170 тыс. человек.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что на военную службу в интересах объединённой группировки войск с начала года принято уже более 452 тыс. военнослужащих.

По его словам, отмечается активное поступление на военную службу в армию контрактников из Москвы, Севастополя и Чечни.

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