МО: существенного увеличения призыва на службу и мобилизации не предусмотрено
- РИА Новости
«Существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — говорится в сообщении.
1 декабря президент России Владимир Путин установил штатную численность вооружённых сил страны в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
Как сообщило Министерство обороны, численность вооружённых сил увеличена на 170 тыс. человек.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что на военную службу в интересах объединённой группировки войск с начала года принято уже более 452 тыс. военнослужащих.
По его словам, отмечается активное поступление на военную службу в армию контрактников из Москвы, Севастополя и Чечни.