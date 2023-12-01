МВД: подозреваемые в похищении девочки в Калужской области задержаны
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Об этом пишет МВД МЕДИА.
«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Калужской области задержаны подозреваемые в похищении несовершеннолетней», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.
Ранее в Калужской области пропала восьмилетняя девочка, она вышла из школы после обеда и не вернулась. Её мать получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка.
Источник RT сообщил, что девочку нашли живой в 28 км от Козельска в Тульской области. Её могли выкинуть из автомобиля.
Также RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что по подозрению в похищении девочки задержали семью из деревни Касьяново Калужской области.