МВД: подозреваемые в похищении девочки в Калужской области задержаны

Задержаны подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области.

Об этом пишет МВД МЕДИА.

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Калужской области задержаны подозреваемые в похищении несовершеннолетней», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.

Ранее в Калужской области пропала восьмилетняя девочка, она вышла из школы после обеда и не вернулась. Её мать получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка.

Источник RT сообщил, что девочку нашли живой в 28 км от Козельска в Тульской области. Её могли выкинуть из автомобиля.

Также RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что по подозрению в похищении девочки задержали семью из деревни Касьяново Калужской области.