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RT: семью из Калужской области задержали по подозрению в похищении девочки

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По подозрению в похищении восьмилетней девочки Златы из Козельска задержали семью из деревни Касьяново Калужской области.
RT: семью из Калужской области задержали по подозрению в похищении девочки
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, Новиковы приехали из Москвы три года назад. Вместе с супругами Ириной и Аркадием живут бывший муж Ирины Дмитрий, а также шестеро детей.

Источник заявил, что семья является обеспеченной, живёт в хорошем двухэтажном коттедже, который обнесён забором и охраняется алабаями, из-за чего местные боятся подходить к участку. 

Как рассказал источник, их дети ходят в местную школу, но семья не подпускает к себе посторонних.

По данным источника, никаких проблем и конфликтов с ними ранее не было.

Ранее в Калужской области пропала восьмилетняя девочка, она вышла из школы после обеда и не вернулась. Её мать получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка.

Источник RT сообщил, что девочку нашли живой в 28 км от Козельска в Тульской области. Её могли выкинуть из автомобиля.

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