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Мать пропавшей в Калужской области девочки получила требование выкупа

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Мать пропавшей в Калужской области восьмилетней девочки получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка. Такую информацию предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мать пропавшей в Калужской области девочки получила требование выкупа
  • Gettyimages.ru

О пропаже ребёнка стало известно 29 ноября. Известно, что в день своего исчезновения девочка отправилась в школу, однако домой так и не вернулась. Вскоре мать ребёнка получила сообщение от неизвестного.

«Накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь», — отметила Волк в личном Telegram-канале.

Ранее СУ СК России по Калужской области сообщило, что по факту исчезновения восьмилетней школьницы возбудили уголовное дело.

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