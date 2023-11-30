Мать пропавшей в Калужской области девочки получила требование выкупа

Мать пропавшей в Калужской области восьмилетней девочки получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка. Такую информацию предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О пропаже ребёнка стало известно 29 ноября. Известно, что в день своего исчезновения девочка отправилась в школу, однако домой так и не вернулась. Вскоре мать ребёнка получила сообщение от неизвестного.

«Накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь», — отметила Волк в личном Telegram-канале.

Ранее СУ СК России по Калужской области сообщило, что по факту исчезновения восьмилетней школьницы возбудили уголовное дело.