Мать пропавшей в Калужской области девочки получила требование выкупа
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О пропаже ребёнка стало известно 29 ноября. Известно, что в день своего исчезновения девочка отправилась в школу, однако домой так и не вернулась. Вскоре мать ребёнка получила сообщение от неизвестного.
«Накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь», — отметила Волк в личном Telegram-канале.
Ранее СУ СК России по Калужской области сообщило, что по факту исчезновения восьмилетней школьницы возбудили уголовное дело.