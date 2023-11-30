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Подруга матери сообщила, что похитители девочки требовали 1,5 млн рублей

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Подруга матери пропавшей в Калужской области девочки, которую уже нашли, рассказала RT, что в день похищения неизвестные потребовали 1,5 млн рублей за возвращение ребёнка.
Подруга матери сообщила, что похитители девочки требовали 1,5 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Как рассказала RT Елена, семья девочки смогла бы найти такую сумму, но сложность в том, что требовали именно криптовалюту.

Она также сообщила, что в день исчезновения ребёнка гражданский супруг Ирины Михаил был приговорён к трём годам колонии (предположительно, за кражу).

Ранее в Калужской области пропала восьмилетняя девочка, она вышла из школы после обеда и не вернулась. Её мать получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка.

Источник RT сообщил, что девочку нашли живой в 28 км от Козельска в Тульской области. Её могли выкинуть из автомобиля.

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