Врач Шамалов: пациенты жалуются на снижение когнитивных функций после COVID-19

Директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов рассказал о влиянии COVID-19 на когнитивные функции человека.

«Исходя из количества жалоб наших пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, так называемый мозговой туман укладывается в когнитивные нарушения, связанные с расстройством памяти, мышления, внимательности, речевой программы», — заявил специалист в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, существует значительное количество таких пациентов. А также переболевших с последствиями в виде инсультов и синдрома Гийена — Барре.

«Это достаточно постоянный контингент наших пациентов в стационарах и в поликлиниках», — заключил Шамалов.

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