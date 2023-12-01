Врач Шамалов: пациенты жалуются на снижение когнитивных функций после COVID-19
- Gettyimages.ru
- © Westend61
«Исходя из количества жалоб наших пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, так называемый мозговой туман укладывается в когнитивные нарушения, связанные с расстройством памяти, мышления, внимательности, речевой программы», — заявил специалист в беседе с газетой «Известия».
Как отметил эксперт, существует значительное количество таких пациентов. А также переболевших с последствиями в виде инсультов и синдрома Гийена — Барре.
«Это достаточно постоянный контингент наших пациентов в стационарах и в поликлиниках», — заключил Шамалов.
Ранее терапевт Андрей Звонков рассказал, какие могут быть последствия перенесённого коронавируса.