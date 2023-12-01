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Врач Шамалов: пациенты жалуются на снижение когнитивных функций после COVID-19

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Директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов рассказал о влиянии COVID-19 на когнитивные функции человека.
Врач Шамалов: пациенты жалуются на снижение когнитивных функций после COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Исходя из количества жалоб наших пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, так называемый мозговой туман укладывается в когнитивные нарушения, связанные с расстройством памяти, мышления, внимательности, речевой программы», — заявил специалист в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, существует значительное количество таких пациентов. А также переболевших с последствиями в виде инсультов и синдрома Гийена — Барре.

«Это достаточно постоянный контингент наших пациентов в стационарах и в поликлиниках», — заключил Шамалов.

Ранее терапевт Андрей Звонков рассказал, какие могут быть последствия перенесённого коронавируса.

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