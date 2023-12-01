RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкину доложат о травмировании школьницы на уроке в Челябинской области

Короткая ссылка
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки обстоятельств травмирования девочки на уроке физкультуры в школе Златоуста Челябинской области.
Бастрыкину доложат о травмировании школьницы на уроке в Челябинской области
  • РИА Новости

Ситуация находится на контроле в центральном аппарате следственного ведомства, уточнили в пресс-службе СК России URA.RU.

Доклад главе СК представит и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексей Колбасин.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Накануне в соцсетях появилось сообщение, что девочка получила перелом ноги во время урока физкультуры, однако ей не оказали своевременную помощь.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель Балея Забайкальского края лишился кисти в результате взрыва бытового электроприбора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить