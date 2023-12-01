Бастрыкину доложат о травмировании школьницы на уроке в Челябинской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки обстоятельств травмирования девочки на уроке физкультуры в школе Златоуста Челябинской области.

Ситуация находится на контроле в центральном аппарате следственного ведомства, уточнили в пресс-службе СК России URA.RU.

Доклад главе СК представит и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексей Колбасин.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Накануне в соцсетях появилось сообщение, что девочка получила перелом ноги во время урока физкультуры, однако ей не оказали своевременную помощь.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель Балея Забайкальского края лишился кисти в результате взрыва бытового электроприбора.