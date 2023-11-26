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Школьник лишился кисти из-за взрыва кофемолки в Забайкальском крае

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Несовершеннолетний житель Балея Забайкальского края лишился кисти в результате взрыва бытового электроприбора. Об этом сообщило правительство края.
Школьник лишился кисти из-за взрыва кофемолки в Забайкальском крае
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

В Telegram-канале властей говорится, что мальчика госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как пишут «Известия», пострадавшему 14 лет. Его отчим обнаружил пакет с продуктами, вещами и кофемолкой на улице, а затем принёс его домой. Мужчина ушёл на работу, а мальчик решил опробовать прибор, однако, как только кофемолка подключилась к сети, произошёл взрыв.

В результате подросток получил множественные ранения груди, паха, живота, лица и рук, медики не смогли спасти левую кисть пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье девочка получила травму позвоночника во время катания на картинге.

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