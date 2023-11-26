Школьник лишился кисти из-за взрыва кофемолки в Забайкальском крае
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В Telegram-канале властей говорится, что мальчика госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.
Как пишут «Известия», пострадавшему 14 лет. Его отчим обнаружил пакет с продуктами, вещами и кофемолкой на улице, а затем принёс его домой. Мужчина ушёл на работу, а мальчик решил опробовать прибор, однако, как только кофемолка подключилась к сети, произошёл взрыв.
В результате подросток получил множественные ранения груди, паха, живота, лица и рук, медики не смогли спасти левую кисть пострадавшего.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье девочка получила травму позвоночника во время катания на картинге.