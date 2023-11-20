В Подмосковье девочка получила травму позвоночника во время катания на картинге

Прокуратура Московской области организовала проверку после того, как в подмосковном Клину 12-летняя девочка получила травму позвоночника во время катания на картинге.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Предварительно установлено, что 19 ноября 12-летняя девочка получила травму позвоночника, катаясь на мини-картинге в ТЦ в Клину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки ведомство установит причины произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований безопасности детских аттракционов.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об издевательствах над подростком в одном из детских оздоровительных учреждений Свердловской области.