Самарская область получит допфинансирование программ в сфере трудоустройства

Самарская область в числе ещё 16 субъектов России получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Об этом пишет sovainfo.ru.

В 2023 году выплатами уже воспользовались 154 специалиста из Самарской области. Всего выплаты получат 207 человек — 115 врачей и 92 средних медицинских работника.

По словам врио замминистра здравоохранения региона Дениса Бутолина, область демонстрирует одну из лучших практик привлечения специалистов в сельскую местность по итогам трёх лет.

За всё время действия программ в регионе выплаты получили почти 1500 медицинских работников.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области по программе «Земский доктор» с начала 2023 года трудоустроили более 130 специалистов.