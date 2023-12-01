Самарская область получит допфинансирование программ в сфере трудоустройства
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Об этом пишет sovainfo.ru.
В 2023 году выплатами уже воспользовались 154 специалиста из Самарской области. Всего выплаты получат 207 человек — 115 врачей и 92 средних медицинских работника.
По словам врио замминистра здравоохранения региона Дениса Бутолина, область демонстрирует одну из лучших практик привлечения специалистов в сельскую местность по итогам трёх лет.
За всё время действия программ в регионе выплаты получили почти 1500 медицинских работников.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области по программе «Земский доктор» с начала 2023 года трудоустроили более 130 специалистов.