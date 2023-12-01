В ГД внесли законопроект о реализации фермерской продукции через интернет-магазины

Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин рассказал о новом законопроекте, внесённом в Госдуму, который вводит понятие «фермерской продукции» и позволяет создавать агроагрегаторы по закупке такой продукции у фермеров, её переработке и сбыту.

Фермерские и подсобные хозяйства производят почти половину сельхозпродукции в стране, при этом все они в той или иной степени испытывают трудности со сбытом, поделился сенатор в беседе с «Парламентской газетой».

На совещании в Совфеде 30 ноября предложили развивать ряд перспективных каналов сбыта фермерских товаров, в том числе через онлайн-продажи на специально созданных при участии Минсельхоза интернет-площадках.

Митин напомнил, что основные доступные для фермеров каналы сбыта — это рынки и ярмарки, однако, по данным Росстата, количество розничных рынков с 2007 года сократилось в 6,5 раза — с 6 тыс. до 816.

В итоге по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко был разработан законопроект, который нормативно определяет понятие фермерской продукции, а также агроагрегатора и поясняет, какие меры господдержки могут оказать фермерам региональные власти.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу рассказал о новом законе о защите прав потребителей.