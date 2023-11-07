Юрист Лупу прокомментировал новый закон о защите прав потребителей
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В беседе с Life.ru эксперт сообщил о вступлении в силу нового федерального закона (№505-ФЗ), который предусматривает ответственность за нарушение прав потребителей, в частности за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату.
Также, по его словам, вводятся штрафы за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения таких требований.
Кроме прочего, Лупу напомнил, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства. В частности, в зимний период на всех автомобилях должны использоваться зимние шины. За нарушение закона водителям грозит штраф в размере 500 рублей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о вступлении в силу закона о штрафах для продавцов за навязывание товаров и услуг.