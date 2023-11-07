Юрист Лупу прокомментировал новый закон о защите прав потребителей

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Валентин Лупу рассказал о новом законе о защите прав потребителей.

В беседе с Life.ru эксперт сообщил о вступлении в силу нового федерального закона (№505-ФЗ), который предусматривает ответственность за нарушение прав потребителей, в частности за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату.

Также, по его словам, вводятся штрафы за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения таких требований.

Кроме прочего, Лупу напомнил, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства. В частности, в зимний период на всех автомобилях должны использоваться зимние шины. За нарушение закона водителям грозит штраф в размере 500 рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о вступлении в силу закона о штрафах для продавцов за навязывание товаров и услуг.