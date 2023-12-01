Мурашко: смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимума

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимальных значений в стране.

Соответствующее заявление министр сделал на конгрессе «Национальное здравоохранение».

«Достигнуто минимальное значение смертности от болезни системы кровообращения», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы медицинского ведомства, данная позитивная динамика поддерживается в том числе благодаря реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам Мурашко, минимум достигнут и по показателям смертности от злокачественных новообразований.

Ранее Мурашко сообщил, что показатель младенческой смертности на территории России снизился на 7% по сравнению с предыдущим годом.