Мурашко: смертность от рака и болезней системы кровообращения достигла минимума
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Соответствующее заявление министр сделал на конгрессе «Национальное здравоохранение».
«Достигнуто минимальное значение смертности от болезни системы кровообращения», — цитирует его РИА Новости.
По словам главы медицинского ведомства, данная позитивная динамика поддерживается в том числе благодаря реализации федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По словам Мурашко, минимум достигнут и по показателям смертности от злокачественных новообразований.
Ранее Мурашко сообщил, что показатель младенческой смертности на территории России снизился на 7% по сравнению с предыдущим годом.