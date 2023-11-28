Мурашко: младенческая смертность в России снизилась на 7% и достигла минимума
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Такое заявление он сделал в рамках видеоконференции с участием президента России Владимира Путина, которая посвящена открытию медицинских объектов в регионах, передаёт ТАСС.
По его словам, нынешний показатель является очередным историческим минимумом.
Министр отметил, что на 4% также снизилась смертность среди детей до 18 лет.
Ранее Мурашко заявил о снижении смертности в России от онкологических заболеваний на 5,6%.