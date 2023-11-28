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Мурашко: младенческая смертность в России снизилась на 7% и достигла минимума

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Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что показатель младенческой смертности на территории России снизился на 7% по сравнению с предыдущим годом.
Мурашко: младенческая смертность в России снизилась на 7% и достигла минимума
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

Такое заявление он сделал в рамках видеоконференции с участием президента России Владимира Путина, которая посвящена открытию медицинских объектов в регионах, передаёт ТАСС.

По его словам, нынешний показатель является очередным историческим минимумом.

Министр отметил, что на 4% также снизилась смертность среди детей до 18 лет.

Ранее Мурашко заявил о снижении смертности в России от онкологических заболеваний на 5,6%.

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