Врач Шамалов: COVID-19 повлиял на развитие неврологических осложнений
Речь идёт об инсульте, синдроме Гийена-Барре и других жизнеугрожающих состояниях.
Значительная часть людей, по словам Шамалова, после перенесённого даже в лёгкой форме коронавируса потом долгое время жалуются на снижение когнитивных функций.
«Это достаточно постоянный контингент наших пациентов в стационарах и в поликлиниках», — сказал врач.
Ранее терапевт Андрей Звонков рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.
Также вирусолог Елена Малинникова отметила, что COVID-19 будет вести себя так же, как другие сезонные ОРВИ.