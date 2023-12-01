Врач Шамалов: COVID-19 повлиял на развитие неврологических осложнений

Директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов рассказал в интервью «Известиям», что пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на развитие у переболевших людей неврологических осложнений.

Речь идёт об инсульте, синдроме Гийена-Барре и других жизнеугрожающих состояниях.

Значительная часть людей, по словам Шамалова, после перенесённого даже в лёгкой форме коронавируса потом долгое время жалуются на снижение когнитивных функций.

«Это достаточно постоянный контингент наших пациентов в стационарах и в поликлиниках», — сказал врач.

Ранее терапевт Андрей Звонков рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.

Также вирусолог Елена Малинникова отметила, что COVID-19 будет вести себя так же, как другие сезонные ОРВИ.