Гематолог Митина рассказала о работе с пациентами с гемофилией в Подмосковье

Руководитель отделения клинической терапии МОНИКИ имени Владимирского, доктор медицинских наук, главный внештатный гематолог Московской области Татьяна Митина рассказала, как в регионе работают с пациентами с гемофилией.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Когда ребёнок рождается с гемофилией, он сразу попадает в поле внимания врачей и до 18 лет наблюдается у детского гематолога, получает всю необходимую терапию и обследование. А дальше ребёнка выпускают во взрослую жизнь, и зачастую бывает, что пациент снимается с детского учёта и может отправиться в свободное плавание», — заявила Митина на Съезде терапевтов Московской области.

По её словам, таких пациентов нужно поставить на учёт, чтобы они получали необходимые препараты.

Как отметила Митина, в Подмосковье создан регистр пациентов с гемофилией, а обеспеченность факторами свёртывания крови можно назвать лучшей в стране.

Ранее старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова перечислила важные факторы, которые влияют на работу детского иммунитета.