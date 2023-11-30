Онколог Астраханцев призвал не игнорировать плановые медосмотры

Онколог-химиотерапевт, заместитель главврача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев заявил, что не стоит игнорировать плановые медосмотры и скрининги.

«Ключевой сложностью для пациентов является тот факт, что большинство онкозаболеваний никак себя не проявляют на ранней стадии. Поэтому важно регулярно проводить скрининги для контроля состояния своего здоровья. Это касается всех людей старше 40 лет», — сказал он в беседе с Life.ru.

В числе таких медосмотров, например, маммография для женщин.

Как отметил Астраханцев, раковые клетки могут формироваться в организме у каждого человека, но в большинстве случаев срабатывает иммунитет.

Ранее онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники МАММА Антон Иванов рассказал в беседе с RT о возможностях искусственного интеллекта в диагностике онкологических заболеваний.