RT в Telegram
Подпишись

Онколог Астраханцев призвал не игнорировать плановые медосмотры

Короткая ссылка
Онколог-химиотерапевт, заместитель главврача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев заявил, что не стоит игнорировать плановые медосмотры и скрининги.
Онколог Астраханцев призвал не игнорировать плановые медосмотры
  • Gettyimages.ru

«Ключевой сложностью для пациентов является тот факт, что большинство онкозаболеваний никак себя не проявляют на ранней стадии. Поэтому важно регулярно проводить скрининги для контроля состояния своего здоровья. Это касается всех людей старше 40 лет», — сказал он в беседе с Life.ru.

В числе таких медосмотров, например, маммография для женщин.

Как отметил Астраханцев, раковые клетки могут формироваться в организме у каждого человека, но в большинстве случаев срабатывает иммунитет.

Ранее онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники МАММА Антон Иванов рассказал в беседе с RT о возможностях искусственного интеллекта в диагностике онкологических заболеваний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить