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Дерматолог Филёва: зимняя обувь должна быть комфортной

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Врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что зимняя обувь должна быть тёплой, комфортной и безопасной, а также защищать стопы от влаги.
Дерматолог Филёва: зимняя обувь должна быть комфортной
  • Gettyimages.ru

«Покупать её лучше во второй половине дня, потому что к вечеру ноги могут отекать. Купленная утром обувь вечером может давить», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, расстояние между большим пальцем ноги и носком обуви должно составлять около 0,5—1,5 см.

Кроме того, Филёва рекомендовала по возможности переобуваться в сменную обувь в помещении.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал об опасностях для здоровья при зимних прогулках без шапки.

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