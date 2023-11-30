Эндокринолог Тананакина посоветовала диабетикам вести активный образ жизни
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В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что желательно добиться оптимального веса и поддерживать его.
Также важен активный образ жизни и здоровое питание.
Если человек входит в группу риска, например по наследственности, то важно контролировать уровень глюкозы в крови.
«Сахарный диабет — это серьёзное заболевание, но если следовать простым рекомендациям по профилактике и лечению, можно сохранить качество жизни и избежать последствий», — сказала Тананакина.
Ранее диетолог Ольга Редина рассказала, что людям с некоторыми заболеваниями лучше отказаться от употребления хлеба.