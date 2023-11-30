RT в Telegram
Подпишись

Эндокринолог Тананакина посоветовала диабетикам вести активный образ жизни

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, как поддерживать здоровье людям с диабетом.
Эндокринолог Тананакина посоветовала диабетикам вести активный образ жизни
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что желательно добиться оптимального веса и поддерживать его.

Также важен активный образ жизни и здоровое питание.

Если человек входит в группу риска, например по наследственности, то важно контролировать уровень глюкозы в крови.

«Сахарный диабет — это серьёзное заболевание, но если следовать простым рекомендациям по профилактике и лечению, можно сохранить качество жизни и избежать последствий», — сказала Тананакина.

Ранее диетолог Ольга Редина рассказала, что людям с некоторыми заболеваниями лучше отказаться от употребления хлеба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить