Кабмин России выделил более 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Правительство России выделило дополнительно 11 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы.

«(Премьер России. — RT) Михаил Мишустин заявил, что принято решение дополнительно направить на эти цели 11 млрд рублей. Финансирование также пойдёт на выполнение социальных обязательств перед служащими отдельных федеральных госучреждений», — говорится в сообщении кабмина.

Ранее Мишустин поручил увеличить на 5,5% зарплату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей с октября текущего года.

29 августа президент России Владимир Путин подчеркнул, что уровень зарплат российских граждан, а также их благосостояние в целом должны повышаться.