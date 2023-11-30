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Кабмин России выделил более 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

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Правительство России выделило дополнительно 11 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы.
Кабмин России выделил более 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
  • Gettyimages.ru

«(Премьер России. — RT) Михаил Мишустин заявил, что принято решение дополнительно направить на эти цели 11 млрд рублей. Финансирование также пойдёт на выполнение социальных обязательств перед служащими отдельных федеральных госучреждений», — говорится в сообщении кабмина.

Ранее Мишустин поручил увеличить на 5,5% зарплату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей с октября текущего года.

29 августа президент России Владимир Путин подчеркнул, что уровень зарплат российских граждан, а также их благосостояние в целом должны повышаться.

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