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Мишустин поручил с октября увеличить зарплаты бюджетников и госслужащих на 5,5%

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил увеличить на 5,5% зарплату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей с октября текущего года.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в распоряжении.

29 августа президент России Владимир Путин подчеркнул, что уровень зарплат российских граждан, а также их благосостояние в целом должны повышаться.

Михаил Мишустин сообщал, что правительство России дополнительно направит более 30 млрд рублей на повышение зарплат работников государственных учреждений.

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