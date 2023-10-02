Мишустин поручил с октября увеличить зарплаты бюджетников и госслужащих на 5,5%
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда», — говорится в распоряжении.
29 августа президент России Владимир Путин подчеркнул, что уровень зарплат российских граждан, а также их благосостояние в целом должны повышаться.
Михаил Мишустин сообщал, что правительство России дополнительно направит более 30 млрд рублей на повышение зарплат работников государственных учреждений.