Путин: уровень зарплат россиян и их благосостояние должны повышаться

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что уровень зарплат российских граждан, а также их благосостояние в целом должны повышаться.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым.

«Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также назвал стабильной ситуацию на рынке труда в России.

Ранее сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что треть россиян (29%) уверены, что в 2023 году стали зарабатывать больше по сравнению с 2022-м.

HR-специалист Зулия Лоикова ранее рассказала, какие профессии окажутся востребованными на рынке труда осенью 2023 года.