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В СамГМУ разработали систему с видеофиксацией лица

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Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Передовой инженерной школы (ПИШ) создали цифровую платформу для диагностики психологических проблем и реабилитации с использованием системы видеофиксации лица.
В СамГМУ разработали систему с видеофиксацией лица
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Социоцентра, оператора программы «Приоритет 2030».

Отмечается, что новая платформа позволит обычным пользователям своевременно выявлять психологические проблемы, отслеживать изменения эмоциональной сферы, оценивать когнитивные способности, изменение работоспособности, концентрации и устойчивости внимания.

Также система поможет психологам повысить эффективность и скорость диагностики пациента.

«Пользователю предлагается видеоряд, во время просмотра которого отслеживается мимика и движения. Если программа «видит» утомление или потерю концентрации, то видеоряд меняется, тем самым возвращая внимание», — рассказала директор НОПЦ психологии СамГМУ Елена Мазанкина.

В настоящее время платформа работает в тестовом режиме. В перспективе разработчики планируют сделать её общедоступной.

Ранее сообщалось, что в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) разработали электронный неимплантируемый нейростимулятор для снижения тремора при болезни Паркинсона.

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