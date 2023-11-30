В СамГМУ разработали систему с видеофиксацией лица
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Социоцентра, оператора программы «Приоритет 2030».
Отмечается, что новая платформа позволит обычным пользователям своевременно выявлять психологические проблемы, отслеживать изменения эмоциональной сферы, оценивать когнитивные способности, изменение работоспособности, концентрации и устойчивости внимания.
Также система поможет психологам повысить эффективность и скорость диагностики пациента.
«Пользователю предлагается видеоряд, во время просмотра которого отслеживается мимика и движения. Если программа «видит» утомление или потерю концентрации, то видеоряд меняется, тем самым возвращая внимание», — рассказала директор НОПЦ психологии СамГМУ Елена Мазанкина.
В настоящее время платформа работает в тестовом режиме. В перспективе разработчики планируют сделать её общедоступной.
Ранее сообщалось, что в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) разработали электронный неимплантируемый нейростимулятор для снижения тремора при болезни Паркинсона.