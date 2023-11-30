ГД приняла закон о занятости, дающий участникам СВО приоритет при трудоустройстве

Новый закон о занятости, предлагающий наделить участников СВО и их родственников правом на приоритетное трудоустройство, приняли в третьем чтении на пленарном заседании депутаты Госдумы.

Как сообщает РИА Новости, закон вводит новые категории граждан, в отношении которых будут предприниматься отдельные меры поддержки со стороны службы занятости, а также мероприятия, связанные с их трудоустройством.

Закон также предусматривает предоставление работодателям, создающим или сохраняющим рабочие места для этих категорий граждан, помощи от государства.

«Речь идёт в первую очередь об участниках специальной военной операции, членах их семей, а также лицах, находящихся под риском увольнения, о молодых специалистах, которые более полугода не могут найти работу, и многих других», — отметил депутат Андрей Исаев, автор законопроекта.

Ранее сообщалось, что работающим супругам участников СВО могут увеличить налоговый вычет на детей.