ГД приняла закон о занятости, дающий участникам СВО приоритет при трудоустройстве
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, закон вводит новые категории граждан, в отношении которых будут предприниматься отдельные меры поддержки со стороны службы занятости, а также мероприятия, связанные с их трудоустройством.
Закон также предусматривает предоставление работодателям, создающим или сохраняющим рабочие места для этих категорий граждан, помощи от государства.
«Речь идёт в первую очередь об участниках специальной военной операции, членах их семей, а также лицах, находящихся под риском увольнения, о молодых специалистах, которые более полугода не могут найти работу, и многих других», — отметил депутат Андрей Исаев, автор законопроекта.
Ранее сообщалось, что работающим супругам участников СВО могут увеличить налоговый вычет на детей.