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Налоговый вычет на детей предложили увеличить работающим супругам участников СВО

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить налоговые вычеты на детей для работающих граждан, чьи супруги участвуют в спецоперации на Украине. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время участники Специальной военной операции и члены их семей освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с безвозмездно получаемых выплат, материальной помощи и т. п.

При этом Фёдоров отметил, что супруги участников СВО, которые совмещают трудовую деятельность с самостоятельным воспитанием детей, имеют налоговые вычеты при уплате с заработной платы на равных условиях с остальными гражданами (1,4 тыс. рублей — сумма необлагаемого налогом вычета за первого и второго ребёнка, 3 тыс. рублей за третьего и последующих).

«В целях поддержки участников Специальной военной операции, на иждивении у которых находятся супруги, которые совмещают воспитание детей с трудовой деятельностью, прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности десятикратного увеличения сумм налоговых вычетов на детей для работающих супругов военнослужащих на весь период участия последних в Специальной военной операции на Украине», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию.

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