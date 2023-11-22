Путин рекомендовал регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию

Российский лидер Владимир Путин рекомендовал властям регионов предоставить участникам спецоперации и инвалидам субсидии на газификацию.

Документ размещён на сайте Кремля.

В нём глава государства рекомендует обеспечить предоставление участникам СВО и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение работ по присоединению к газораспределительным сетям в случае необходимости.

При этом доклад необходимо представить до 15 января следующего года, далее — один раз в год.

В октябре в рамках Российской энергетической недели Путин также предложил внести участников специальной военной операции и инвалидов I группы в перечень граждан, которые получают субсидии на оборудование для газификации.