Путин предложил выделять субсидии на оборудование для газификации участникам СВО

Российский президент Владимир Путин предложил внести участников специальной военной операции (СВО) и инвалидов I группы в перечень граждан, которые получают субсидии на оборудование для газификации.

Об этом он сказал в ходе выступления в рамках Российской энергетической недели.

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование. А именно внести в этот перечень и участников СВО, и членов их семей, а также инвалидов I группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», — заявил Путин.

Ранее Путин направил приветствие участникам Российской энергетической недели.

В августе российский президент распорядился проработать вопрос о дополнительных субсидиях на оборудование при социальной газификации.