Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам Российской энергетической недели.

Приветствие опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что за прошедшие годы Российская энергетическая неделя стала одной из самых заметных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов, касающихся энергетики и топливной промышленности.

Он подчеркнул, что в рамках деловой программы РЭН-2023 будут представлены достижения, которые определят завтрашний день как российской, так и глобальной энергетики.

«Особое внимание будет уделено международному энергетическому сотрудничеству. Несмотря на современные геополитические условия, это направление сегодня активно развивается. И от того, насколько эффективно будет использован потенциал такого партнёрства, напрямую зависит экономический рост, научно-технический прогресс и повышение качества жизни людей во всём мире», — говорится в приветствии.

Ранее стало известно, что Путин примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН) и проведёт переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.