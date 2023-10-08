Путин примет участие в Российской энергетической неделе с премьером Ирака

Президент России Владимир Путин примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН) и проведёт переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

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Кадры выложил в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Также на предстоящей неделе Путин отправится с визитом в Бишкек на саммит СНГ. Помимо этого, планируется визит на российскую авиабазу Кант.