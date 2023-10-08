Путин примет участие в Российской энергетической неделе с премьером Ирака
Президент России Владимир Путин примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН) и проведёт переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Кадры выложил в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Также на предстоящей неделе Путин отправится с визитом в Бишкек на саммит СНГ.
Помимо этого, планируется визит на российскую авиабазу Кант.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен