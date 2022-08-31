Путин распорядился проработать дополнительные субсидии при социальной газификации

Российский президент Владимир Путин распорядился проработать дополнительные субсидии на оборудование при социальной газификации.

Комментируя доклад вице-премьера России Александра Новака, Путин заявил, что необходимо обязательно проработать предложение о дополнительной поддержке граждан.

Президент заявил, что нужно вместе с регионами принять соответствующее решение.

«Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 млрд. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин проведёт совещание с членами правительства по теме социальной газификации.