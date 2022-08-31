военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин распорядился проработать дополнительные субсидии при социальной газификации

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин распорядился проработать дополнительные субсидии на оборудование при социальной газификации.
Путин распорядился проработать дополнительные субсидии при социальной газификации
  • РИА Новости

Комментируя доклад вице-премьера России Александра Новака, Путин заявил, что необходимо обязательно проработать предложение о дополнительной поддержке граждан.

Президент заявил, что нужно вместе с регионами принять соответствующее решение.

«Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 млрд. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин проведёт совещание с членами правительства по теме социальной газификации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить