В ХМАО рассказали об объёме экспорта рыбы и древесины в 2023 году

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала об объёмах экспорта рыбы, дикоросов и древесины из региона в 2023 году.

Об этом сообщает URA.RU.

«Югорская компания «Санта-Мария» в текущем году поставила 63,8 т рыбоконсервной продукции в Сербскую Республику, в Беларусь и Казахстан. Югорский рыбоводный завод поставил в Казахстан 27 млн штук рыбопосадочного материала, компания «Регион-К» заключила контракт на поставку продукции переработки дикоросов в Беларусь», — заявила Комарова.

Также было отмечено, что деревообрабатывающей продукции в 2023 году отгрузили на сумму 8,1 млрд рублей.

65% леса поставляется в Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Египет, Иран, Азербайджан.

Ранее сообщалось, что в Москве 600 компаний за пять лет стали участниками экспортных акселераторов.