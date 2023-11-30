В ХМАО рассказали об объёме экспорта рыбы и древесины в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Югорская компания «Санта-Мария» в текущем году поставила 63,8 т рыбоконсервной продукции в Сербскую Республику, в Беларусь и Казахстан. Югорский рыбоводный завод поставил в Казахстан 27 млн штук рыбопосадочного материала, компания «Регион-К» заключила контракт на поставку продукции переработки дикоросов в Беларусь», — заявила Комарова.
Также было отмечено, что деревообрабатывающей продукции в 2023 году отгрузили на сумму 8,1 млрд рублей.
65% леса поставляется в Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Египет, Иран, Азербайджан.
Ранее сообщалось, что в Москве 600 компаний за пять лет стали участниками экспортных акселераторов.