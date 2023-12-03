Врач назвала инфракрасные обогреватели более безопасными для здоровья

Врач Александра Филёва предупредила в беседе с RT, как использование обогревателей может сказаться на здоровье человека, и рассказала, какой прибор лучше выбрать.

Как заявила эксперт лаборатории «Гемотест», по санитарным нормам и правилам оптимальный уровень влажности воздуха в комнатах должен быть не ниже 40—60%.

«При этом некоторые радиаторы в ходе работы снижают этот показатель до 30% и даже меньше. Длительное пребывание в помещении с сухим воздухом вредно для здоровья. Во-первых, в таких условиях начинают пересыхать слизистые оболочки носа. Местный иммунитет снижается, и болезнетворные микроорганизмы беспрепятственно минуют защитный барьер, вызывая инфекции», — предупредила она.

Во-вторых, по её словам, постоянное вдыхание сухого воздуха приводит к обострению хронических заболеваний дыхательных путей, таких как бронхиальная астма, ларингит, фарингит, трахеит, бронхит.

«И в-третьих, могут начаться проблемы с глазами. Появляется покраснение, возникает ощущение инородного тела в глазу, боль и резь при моргании, корочки и «слипшиеся глаза» по утрам. Сильнее всего сушат воздух тепловентиляторы — приборы с раскалённым нагревательным элементом и вращающимся вентилятором. К тому же они сильно шумят при работе, что может негативно повлиять на эмоциональное состояние и вызвать нарушения сна. Также существенно снижают влажность воздуха и масляные радиаторы», — объяснила Филёва.

Более безопасны инфракрасные обогреватели — они практически не влияют на влажность воздуха в помещении и не сжигают кислород, добавила она.

«Решить проблему сухого воздуха можно такими способами: регулярно проветривать комнаты, использовать увлажнители или бризеры — приборы, которые забирают воздух с улицы, очищают и нагревают его, а затем подают в дом. С особой осторожностью следует подойти к выбору обогревателя людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкий перепад температур при заходе в перегретое помещение может привести к спазму сосудов и дополнительной нагрузке на сердце. Чтобы этого избежать, в доме следует поддерживать температуру не выше +18...+20°С», — заключила собеседница RT.

Ранее врач Елена Зяблова назвала в беседе с RT пять симптомов, при появлении которых лучше срочно обратиться к врачу.