Психолог Гольдштейн посоветовала не игнорировать неудобные вопросы детей

Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн рекомендовала не игнорировать неудобные вопросы ребёнка, а находить на них ответы, чтобы он не понижал свою самооценку.

«Но на самом деле, детей интересует всё, что кажется запретным. Это вовсе не потому, что дети у нас плохие, а потому, что они растут, мир интересен и загадочен и, конечно же, хочется получать ответы на все вопросы, даже на самые сложные», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Гольдштейн посоветовала начинать разговаривать с ребёнком заранее, до того, как у него появится доступ к интернету.

«Обсудите стратегию ответов на неудобные вопросы со всей семьёй. Разговаривайте с ребёнком на его уровне развития, не стесняйтесь использовать шутки и примеры», — отметила психолог.

Необходимо создать атмосферу доверия и безопасности в семье, чтобы ребёнок мог делиться своими интересами и опытом.

«И не забывайте, что правильных ответов на неудобные вопросы не существует, главное — быть честным и открытым», — заключила эксперт.

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