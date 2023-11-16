Нейропсихолог Каниметов рассказал, как мотивировать к учёбе

Нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов рассказал, как родители могут мотивировать своих детей к учёбе.

Проблемы в обучении могут возникать или из-за отклонений в нейроразвитии ребёнка, или из-за мотивационной части, отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

«Когда мы имеем дело со школьниками без особенностей развития, в том, что касается учёбы, взаимоотношения родителей и ребёнка должны быть ближе к формату «работник — работодатель», — заявил специалист.

Всё, что связано с удовольствиями и различными внеурочными интересами, должно быть своего рода премией, которую ребёнок получает за хорошую учёбу, пояснил Каниметов.

При этом, по его словам, вознаграждение не должно быть материальным. Нельзя обещать ребёнку деньги или гаджеты за хорошую учёбу — всегда найдётся ученик с более крутым смартфоном или игрушкой, и родитель может легко потерять авторитет.

Также он отметил, что при правильном подходе ребёнок достаточно быстро адаптируется к учёбе.

«Он будет получать удовольствие от того, что его хвалит учитель, что одноклассники спрашивают у него совета, от самореализации. Если у детей что-то получается, они начинают по-другому к этому относиться», — сказал Каниметов.

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