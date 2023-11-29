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Терапевт Серебрянский: закаливание лучше начинать в октябре

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Заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский заявил, что закаливание лучше начинать в середине — конце октября.
Терапевт Серебрянский: закаливание лучше начинать в октябре
  • Gettyimages.ru

«Закаливание необходимо одновременно с нормальным питанием, овощами, фруктами», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в настоящее время начинать закаливание уже не стоит.

«Всё зависит от иммунитета. Если у человека хороший иммунитет, если он занимался этим в той или иной мере, а сейчас нужно упорядочить только закаливание, это другой разговор. А если он просто с этого начинает, собирается ещё делать, это чревато простудными инфекциями, ростом заболеваемости», — пояснил Серебрянский.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рекомендовала не выходить гулять в мороз в осенней обуви.

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