Терапевт Серебрянский: закаливание лучше начинать в октябре

Заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский заявил, что закаливание лучше начинать в середине — конце октября.

«Закаливание необходимо одновременно с нормальным питанием, овощами, фруктами», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в настоящее время начинать закаливание уже не стоит.

«Всё зависит от иммунитета. Если у человека хороший иммунитет, если он занимался этим в той или иной мере, а сейчас нужно упорядочить только закаливание, это другой разговор. А если он просто с этого начинает, собирается ещё делать, это чревато простудными инфекциями, ростом заболеваемости», — пояснил Серебрянский.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рекомендовала не выходить гулять в мороз в осенней обуви.