ГД в I чтении приняла проект о запрете увольнять одинокого родителя с ребёнком
- РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на сегодняшний день эта норма распространяется на родителей детей до 14 лет. По его словам, избиратели не раз обращались к депутатам с просьбой внести изменения в закон.
Володин добавил, что дети до 16 лет ещё нуждаются в помощи родителей.
«В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребёнка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — говорится в заявлении.
Ранее депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам.