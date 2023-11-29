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ГД в I чтении приняла проект о запрете увольнять одинокого родителя с ребёнком

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете увольнения одинокого родителя, который воспитывает ребёнка в возрасте до 16 лет, говорится на сайте ГД.
ГД в I чтении приняла проект о запрете увольнять одинокого родителя с ребёнком
  • РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на сегодняшний день эта норма распространяется на родителей детей до 14 лет. По его словам, избиратели не раз обращались к депутатам с просьбой внести изменения в закон.

Володин добавил, что дети до 16 лет ещё нуждаются в помощи родителей.

«В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребёнка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — говорится в заявлении.

Ранее депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам.

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