ГД в I чтении приняла проект о запрете увольнять одинокого родителя с ребёнком

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете увольнения одинокого родителя, который воспитывает ребёнка в возрасте до 16 лет, говорится на сайте ГД.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на сегодняшний день эта норма распространяется на родителей детей до 14 лет. По его словам, избиратели не раз обращались к депутатам с просьбой внести изменения в закон.

Володин добавил, что дети до 16 лет ещё нуждаются в помощи родителей.

«В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребёнка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — говорится в заявлении.

Ранее депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам.