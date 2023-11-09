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ГД приняла в I чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам.
ГД приняла в I чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Думы.

«В России может появиться реестр злостных неплательщиков алиментов. Предполагается, что реестр будет публиковаться в открытом доступе на сайте ФССП», — говорится в сообщении.

В него предлагается включать сведения о гражданах, привлечённых к ответственности или объявленных в розыск за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Ранее адвокат Александр Щербинин заявил, что алименты на родителей выплачиваются всегда в твёрдой денежной сумме.

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