ГД приняла в I чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам.

Об этом сообщается на сайте Думы.

«В России может появиться реестр злостных неплательщиков алиментов. Предполагается, что реестр будет публиковаться в открытом доступе на сайте ФССП», — говорится в сообщении.

В него предлагается включать сведения о гражданах, привлечённых к ответственности или объявленных в розыск за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Ранее адвокат Александр Щербинин заявил, что алименты на родителей выплачиваются всегда в твёрдой денежной сумме.