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Адвокат Щербинин разъяснил особенности уплаты алиментов на родителей

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Адвокат Александр Щербинин заявил, что алименты на родителей выплачиваются всегда в твёрдой денежной сумме.
Адвокат Щербинин разъяснил особенности уплаты алиментов на родителей
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«Единой формулы расчёта нет, но более 90% судебных решений указывает на то, что алименты от детей составляют от половины до одного прожиточного минимума», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, может возникнуть ситуация, когда у родителя серьёзные проблемы со здоровьем и требуется дорогостоящее лечение, а ребёнок прилично зарабатывает. Тогда это будет гораздо большая сумма, но таких историй в отечественной практике очень мало.

Со своей стороны, адвокат Денис Смирнов уточнил, что ребёнок не обязан уплачивать алименты, если родитель лишён родительских прав или иным образом уклонялся от выполнения родительских обязанностей.

«Это может быть большой и непогашенный до совершеннолетия долг по алиментам ребёнку, административная и уголовная ответственность родителя за преступления и правонарушения, направленные против ребёнка, и иные случаи», — перечислил он.

Как добавил эксперт, ребёнок не обязан платить алименты, если его имущественное положение не позволяет это сделать, к примеру, если появились другие иждивенцы.

Ранее юрист, доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции Лариса Крушанова заявила, что, помимо обязательных алиментов, опекун может рассчитывать на получение дополнительных средств на лечение, образование, развитие и отдых ребёнка.

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