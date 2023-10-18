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Юрист Крушанова рассказала о дополнительных выплатах к алиментам

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Юрист, доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции Лариса Крушанова заявила, что, помимо обязательных алиментов, опекун может рассчитывать на получение дополнительных средств на лечение, образование, развитие и отдых ребёнка.
Юрист Крушанова рассказала о дополнительных выплатах к алиментам
  • РИА Новости

«Родители обязаны обеспечивать базовые потребности детей, в том числе в питании и одежде. Они имеют право заключить соглашение о содержании детей. Таким образом, кроме обязательных алиментов, появляется право на возмещение расходов на лечение, образование, в том числе дополнительное, развивающие кружки, летний оздоровительный отдых в санатории или детском лагере», — сказала она в беседе с URA.RU.

По её словам, право получения обязательного денежного содержания имеет родитель или законный представитель (опекун), с которым проживает ребёнок. Так как на родителей возлагаются равные права и обязанности, то упомянутые расходы делятся пропорционально на обоих.

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