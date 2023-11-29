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Депутат Нилов предложил переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский

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Депутат Государственной думы России от Санкт-Петербурга Олег Нилов выступил с инициативой переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский.
Депутат Нилов предложил переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский
  • РИА Новости

По мнению депутата, сохранение названия «Финский залив» бессмысленно при недружественных шагах, которые власти Финляндии предпринимают в отношении России.

«Есть предложение вернуть ему название — «Невский». 300 лет, ровно 300 лет, в 1723 году Пётр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, значит, назвал этот залив — «Кронштадтским», — цитирует Нилова РИА Новости.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает подобные предложения. 

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение властей Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам.

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