Депутат Нилов предложил переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский
- РИА Новости
По мнению депутата, сохранение названия «Финский залив» бессмысленно при недружественных шагах, которые власти Финляндии предпринимают в отношении России.
«Есть предложение вернуть ему название — «Невский». 300 лет, ровно 300 лет, в 1723 году Пётр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, значит, назвал этот залив — «Кронштадтским», — цитирует Нилова РИА Новости.
Он подчеркнул, что полностью поддерживает подобные предложения.
Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение властей Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам.