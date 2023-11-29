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Терапевт Ионов посоветовал полноценно завтракать для укрепления иммунитета

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Врач-терапевт, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов заявил, что полноценный завтрак помогает укреплять иммунитет и не заболеть зимой.
Терапевт Ионов посоветовал полноценно завтракать для укрепления иммунитета
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт рекомендовал употреблять сложные углеводы, содержащиеся в овощах и фруктах. Также можно добавить в рацион инжир.

«Рекомендуемое ежесуточное количество углеводов — 400 г (при тяжёлом труде — до 500), белков и жиров — по 100 г. Для повышения иммунитета зимой можно пропить комплекс витаминов», — отметил Ионов.

По его словам, обувь должна быть тёплой, верхняя одежда — свободной.

«Не забывайте носить шапку, иначе можно подхватить ринит, отит и всё что угодно», — добавил он.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса.

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