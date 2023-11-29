Власти: в Крыму около 45 тысяч человек остаются без электричества из-за непогоды

Глава МЧС России по Крыму Сергей Садаклиев сообщил, что в настоящий момент на полуострове около 45 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды.

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«По состоянию на 13:00 у нас без электроэнергии остаются порядка 45 тыс. человек», — цитирует его РИА Новости. 28 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что режим ЧС введён на территории десяти муниципальных образований Крыма. Позже режим ЧС ввели ещё в пяти муниципальных образованиях Крыма. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.