Власти: в Крыму около 45 тысяч человек остаются без электричества из-за непогоды
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«По состоянию на 13:00 у нас без электроэнергии остаются порядка 45 тыс. человек», — цитирует его РИА Новости.
28 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что режим ЧС введён на территории десяти муниципальных образований Крыма.
Позже режим ЧС ввели ещё в пяти муниципальных образованиях Крыма.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.